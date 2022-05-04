Песни о войне спели на железнодорожном вокзале в Петрозаводске (ВИДЕО)

В Петрозаводске в здании железнодорожного вокзала состоялся концерт-флешмоб, посвященный Дню Победы.

Концерт-флешмоб, посвященный Дню Победы, прошел сегодня в здании железнодорожного вокзала в Петрозаводске.

В мероприятии приняли участие студенты, выпускники и преподаватели консерватории, артисты мужского хора Карелии.

Они исполнили всеми любимые военные песни: «Смуглянка», «Катюша», «Три танкиста», «Журавли» и многие другие.

Организаторы флешмоба — выпускница Петрозаводской консерватории Маргарита Матвеева при поддержке молодёжного центра «СМЕНА», профкома Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова и коллектива молодых оперных певцов «GRAND AMORE».