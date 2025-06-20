Песни «Парка Горького» не прозвучат на Дне города в Петрозаводске

Лидер и создатель единственной советской группы, которая собирала полные залы и стадионы в США, Алексей Белов едет в Карелию с супругой и с другой программой.

Анонсы и ожидания, что 28 июня на Дне города и республики в Петрозаводске прозвучат песни мегапопулярной в конце 1980-х и в 1990-е группы «Парк Горького» оказались неоправданными. Лидер и один из основателей той самой Gorky Park Алексей Белов, действительно, к нам на праздник приедет, но выступать он будет в дуэте со своей супругой заслуженной артисткой России Ольгой Кормухиной.

Их совместное выступление «Падаю в небо» начнется в 21-30 на главной площадке праздника в створе проспекта Ленина в Петрозаводске. И это отдельная программа, которая никак не связана с творческом группы «Парк Горького». Иными словами, популярные песни «Парка Горького» на празднике в столице Карелии не прозвучат. Впрочем, оставляем небольшую вероятность, что Кормухина и Белов преподнесут какой-то сюрприз.

Напомним, что та самая легендарная группа «Парк Горького», ориентированная на западную публику, была создана Стасом Наминым еще в конце 1980-х в СССР. Ее легендарный состав – солист Николай Носков, гитарист и автор большинства песен Алексей Белов, бас-гитарист Александр Миньков (который потом взял псевдоним Маршал), гитарист Александр Яненков и барабанщик Александр Львов. На фоне распада СССР и интереса к новой России группа смогла стать популярной в США, выступала на одной сцене с Bon Jovi, Mötley Crüe, Ozzy Osbourne, Cinderella, Scorpions. Самые известные хиты «Парка Горького»: «My Generation» и «Bang», «Moscow Сalling», «Two Candles», «Try To Find Me», «Tell Me Why» и другие.

Группа распалась в конце 1990-х. Ее к тому времени покинули сначала Николай Носков, а потом Александр Маршал. Потом были годы попыток гастролей оставшегося коллектива с исполнением старых песен. К слову, Алексей Белов и Ян Яненков приезжали в 2005 году в Петрозаводск, где исполнили в кинотеатре «Победа» все популярные композиции «Парка Горького».

В 2017 году правами на название Gorky Park через суд завладел бывший продюсер группы Стас Намин. В 2022 году он создал новый «Парк Горького» в новом составе. Параллельно разовые концерты давал и легендарный состав коллектива с Носковым, Беловым и Маршалом. То есть сейчас существует два состава группы – совсем новый, который регулярно выступает, и «легендарный», который дает точечные концерты. И ни одного из них не будет 28 июня в Петрозаводске. А будет только Алексей Белов и его супруга Ольга Кормухина. В общем, поклонники «Парка Горького» могут оставаться дома. Ну или прийти посмотреть на своего кумира в ином статусе, а потом послушать концерт белорусской группы «Дрозды». Тоже вариант.

Программу праздника смотрите ЗДЕСЬ.