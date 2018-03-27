"Песни, рожденные сердцем!" споют на конкурсе в Петрозаводске

В столице Карелии 31 марта пройдет финал XI республиканского конкурса патриотической песни, сообщили в Министерстве по делам молодежи, физической культуре и спорту республики.

Его участниками станут исполнители и вокальные группы в возрасте от 10 до 30 лет – победители муниципальных этапов конкурса из Олонецкого, Пряжинского, Прионежского, Кемского, Сортавальского, Суоярвского, Питкярантского, Кондопожского районов и Петрозаводска.

Финалистов определят в номинациях: вокальные исполнители и солисты; вокальные ансамбли, вокальные группы; авторская песня. Студенты профессиональных музыкальных образовательных организаций представлены к участию в специальной номинации конкурса "Будущие профессионалы".

Конкурс завершится в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио 31 марта гала-концертом, начало в 15.00. Вход на мероприятие свободный.