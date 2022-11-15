Песню про мутовку исполнят на концерте карельского народного хора в Петрозаводске

Концерт «Крутись, вертись, мутовочка!» карельского народного хора Oma Pajo пройдет 11 декабря в Петрозаводске.

Как пояснили организаторы, в названии концерта использовано слово мутовка или «härkin», которое означает старинный предмет домашней утвари в виде палочки с сучками на конце для размешивания, взбалтывания и взбивания.

«Härkin» буквально закружит зрителей и погрузит в водоворот богатого творческого наследия коллектива — популярных, известных и любимых многими песен на карельском языке!», — говорится в приглашении на концерт.

В основу новой концертной программы заложена идея возрождения семейных традиций и наследия, которые привнесли в историю хора его участники — родом из разных уголков Карелии.

Концерт пройдет в большом зале Центра народного творчества и культурных инициатив Карелии.