Песочницы на детских площадках в разных районах Петрозаводска обмелели

Жители Петрозаводска жалуются на проблемы с песком для детских игр.

Как пишет «Фактор News», родители в двух районах города жалуются на пустые песочницы. Строительного материала для детей практически нет на Гвардейской, 33 в микрорайоне Ключевая. Такая же ситуация с песком в одном из дворов на Кукковке возле торгового центра «Ритм». Горожане публикуют фото с жалобами в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Но жители Древлянки видят в своих дворах совсем другую картину. Подробнее читайте на «Фактор News».