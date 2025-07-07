Песок, эндуро и перевернутый джип: в Гирвасе прошел традиционный автомотофестиваль

Команда «Авиатор» не меняет традиций. В Кондопожском районе в минувшие выходные прошел 15-й автомотофестиваль «Гирвас 2025».

В этом году погода дала жару. Дали жару и многочисленные любители бездорожья. В рамках праздник соревнования внедорожников, квадроциклов, мотоциклов Эндуро, песчаный спринт, GPS-ориентирование, пешеходные этапы. Зрителей радовали полевая кухня, ярмарка карельских производителей, развлекательная программа и живая музыка.

Шоу получилось традиционно ярким, как всегда бывает у команды «Авиатор». Не обошлось и без зрелищных падений. Так, на крыше оказалась звезда «Ладога Трофи», легендарная самоделка Булка. Впрочем, джиперам такие вызовы всегда в радость.

Фестиваль получился самым настоящим семейным — сотни зрителей с детьми приехали посмотреть на праздник бездорожья, ревущей техники и преодоления. Получилось классно. Смотрите фото с события ЗДЕСЬ.