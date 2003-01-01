Песок уберут: улицы Пудожа ждет очистка

Спецтехника выйдет на улицы Пудожского района для очистки от песка.
Пудожский район будут очищать от песка с 8 по 24 августа с помощью спецтехники, об этом рассказали в администрации города.
Известно, что работы будут проходить на улицах:
Улица Ленина — от площади до пересечения с улицей Пионерской;
Улица Карла Маркса — от улицы Пионерской до улицы Комсомольской;
Улица Машакова — от дома 91 до дома 6.
Во время уборки движение транспорта и пешеходов на указанных участках будет временно ограничено.