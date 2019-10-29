Пессимистичные настроения растут в розничной торговле в Карелии

Среди руководителей организаций розничной торговли в Карелии выросло число тех, кто прогнозирует ухудшение ситуации в отрасли к концу года.

Об этом говорят результаты опроса ритейлеров, проведенного Карелиястатом в третьем квартале.

Ухудшения ситуации в четвертом квартале опасается 29,7% из общего числа опрошенных. В ходе предыдущего опроса, который проводился весной и в начале лета, пессимистичные прогнозы давали 24,3% руководителей организаций. Чем вызваны такие ожидания, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".