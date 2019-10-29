Пессимистичные настроения растут в розничной торговле в Карелии

Новости по теме
Загрузка...
Среди руководителей организаций розничной торговли в Карелии выросло число тех, кто прогнозирует ухудшение ситуации в отрасли к концу года.
Об этом говорят результаты опроса ритейлеров, проведенного Карелиястатом в третьем квартале.
Ухудшения ситуации в четвертом квартале опасается 29,7% из общего числа опрошенных. В ходе предыдущего опроса, который проводился весной и в начале лета, пессимистичные прогнозы давали 24,3% руководителей организаций.
Чем вызваны такие ожидания, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.10.2019, 23:31
24.10.2019, 16:35
25.10.2019, 10:56
28.10.2019, 10:06
23.10.2019, 14:30
28.10.2019, 02:46
Аналитика
28.10.2019 13:20
Политкухня
Изменение пропорции, применяемой в избирательной системе, несет риски для всех участников выборов.
25.10.2019 10:56
23.10.2019 16:40
Чтиво
28.10.2019 15:47
Без политики
Более 15 лет специалисты отделения амбулаторной хирургии "Костной клиники" помогают пациентам справляться с различными недугами: папилломами, атеромами и другими новообразованиями, вросшим и грибковым ногтем, гнойно-воспалительными заболеваниями.
28.10.2019 10:58
28.10.2019 02:46
25.10.2019 13:56
Медиа
28.10.2019 13:05
Опрос
Как вы относитесь к цирку с животными?
Комментарии