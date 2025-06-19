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Пьесу Гоголя «Ревизор» покажет Театр музыкальной комедии Узбекистана

Новости. Культура
18:20, 25 Июня 2025
фото: © Государственный театр музыкальной комедии Узбекистана

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1 и 2 июля на сцене Музыкального театра Карелии состоятся гастроли Государственного театра музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана.

 

Гости из Ташкента привезут в Петрозаводск музыкальный спектакль «Ревизор. Incognito». Поставленный по пьесе Гоголя, в исполнении труппы узбекского театра спектакль предстает перед публикой веселой комедией характеров с зажигательной музыкой.

«Ревизор» был и будет актуален всегда — об этом еще раз напомнит постановка театра из Ташкента. Люди не меняются, пороки остаются прежними. Гоголь в своей пьесе хотел подчеркнуть комизм, абсурдность ситуации. Но абсурдна ли она на сегодняшний день? Этот вопрос актёры, играющие персонажей комедии, решат вместе со зрителем.

«Через весёлую комедию характеров Гоголя, через зажигательную музыку и яркие образы артистов театр пытается «провести курс лечения». То есть на примере гоголевских героев «вылечить» зрителя от самых скверных пороков: «Чему смеётесь? Над собой смеётесь». В спектакле звучат русские народные песни и романсы в исполнении струнного квинтета оркестра», — рассказали организаторы гастролей.

Помимо выступления на сцене Музыкального театра артистов из Ташкента ожидают также мастер-классы и профессиональные консультации солистов и хореографов карельской оперы.

Гастроли театра оперетты из Узбекистана проходят в рамках Меморандума о сотрудничестве Музыкального театра Карелии с ведущими музыкальными театрами Узбекистана. Он был подписан в октябре 2024 года во время визита делегации Республики Карелия в Ташкент.

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