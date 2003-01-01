Петербургская сеть пекарен «Хлебник» вернулась в Петрозаводск

Магазин популярной петербургской сети пекарен открылся в том же самом здании на Ленина, 17 в центре Петрозаводска.

Наш сайт весной рассказывал о закрытии единственного магазина сети пекарен «Хлебник» в Петрозаводске. Сеть имеет более 200 точек в разных городах России, в Петрозаводске до июля 2024 года не было ни одного. Однако точка закрылась уже в феврале 2025 года. Мы предположили, что «Хлебнику» могла помешать конкуренция с местным «Беккером».

Однако в самой компании «Столице» сообщили, что дело не в конкуренции, а в несоблюдении внутренних стандартов сети первым петрозаводским партнером. Сеть отозвала у петрозаводского партнера право использовать имя «Хлебник». И в комментарии нашему изданию заявила о планах вернуться в Петрозаводск.

Недавно так и случилось. Пекарня открылась на том же месте. А вот другое кафе — «Кофе с булочкой», которое работало на этом месте, закрылось.

Это второй «Хлебник» в Карелии. Еще один работает в городе Сортавала.