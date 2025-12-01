Петербургские артисты сделали петрозаводских детей героями спектакля «Конек-Горбунок»

В Петрозаводск в минувшие выходные артисты из Санкт-Петербурга привезли интерактивный спектакль для семейной аудитории «Конек-Горбунок».

Его представил «Атлас искусства» — проект, в рамках которого друзья-единомышленники создают атмосферные музыкальные события на разных площадках городов, сочетая живую музыку, художественную литературу, элементы театра и изобразительного искусства. Артисты называют свой формат «музыкальными историями»: представление похоже на театр, но главные фишки – классическая музыка в живом исполнении и активное участие в спектакле юных зрителей.

Первый концерт состоялся в субботу 29 ноября на площадке «Маленькая страна», два других — 30 ноября в «Доме актера».

Дуэт музыкантов Варвары Промышленниковой (фортепиано) и Бориса Патрикеева (балалайка) создавал атмосферу произведения Петра Ершова, а рассказчица, актриса Агата Зеленкова, на протяжении всего представления не только декламировала стихи и играла своих сюжетных персонажей, но и «вписывала» маленьких зрителей в сценарий, давая пережить вместе с ней задуманный сюжет: новоиспеченные дети-герои помогали отгадать загадки, вместе прыгали, «летали», прятались от птиц и преодолевали препятствия. И даже ели: в конце одной из сюжетных арок она угостила всех желающих баранками «от царя».

Три собранных зала на двух площадках города, десятки теплых откликов детей и взрослых и незабываемые эмоции — такую память о оставили после себя в Петрозаводске артисты из Северной столицы. Кстати, на выступлении побывал наш журналист Александр Станевич, который сделал эти видео и совместное фото с актерами.