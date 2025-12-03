Петербургские музыканты поддержат проект по сохранению мозаичного панно в Питкяранте

5 декабря в Петербурге пройдут музыкально-поэтическая встреча «Декабрьский волынщик». Основной посыл - поддержка питкярантских активистов, спасающих советское панно на Доме культуры.

Волынщик — это творческое объединение музыкантов, которые проводят концерты и встречи в Петербурге. Декабрьскую они решили посвятить панно в Питкяранте.

— Основной мессэдж декабрьского ВОЛЫНЩИКА (18+) — поддержка Акции спасения мозаичного панно «Калевала» в Питкяранте. Государство, к сожалению, пока не заинтересовано в сохранении этой мозаики, и группа вынуждена искать пути и способы сохранить историческое панно. Волынщик — поддерживает это дело, — говорится в паблике.

Напомним, идея сохранить советскую мозаику появилась у двух жительниц Приладожья — фотографа Натальи Кузьминой и архитектора-реставратора Натальи Анищенко после того, как местные власти хотели снять мозаику со стены со стены Дома культуры и заменить ее на мурал (изображение на стене). Две Натальи пытались получить деньги на реставрацию панно от Минкульта России, но получили отказ. В итоге решили действовать самостоятельно. Составили план работ и поделили все на этапы. Два из них — создание цифровой копии и обследование здания и самой мозаики — уже реализованы. Сейчас девушки подали заявку на грант. Они хотят получить финансирование. Ориентировочно работы по реставрации панно обойдутся в 18 миллионов рублей.

Добавим, что панно уникально по тематике. Обычно в то время традиционными темами были политико-идеологические сюжеты — Великая Октябрьская революция, Ленин, подвиг труда и другие. А питкярантская мозаика создана по мотивам карело-финского эпоса «Калевала», что делает ее уникальной. Ранее глава Карелии сообщил, что правительство поддержит проект. Сейчас идет поиск денег на ремонт Дома культуры и реставрацию панно. Правительство Карелии подготовило письмо в Президентский Фонд культурных инициатив.

В ожидании общественницы продолжают действовать. В минувшие выходные вместе с волонтерами они разбирали смальту, которая осталась в подвале Дома культуры с момента создания панно. Ее планируют использовать в реставрации мозаики.