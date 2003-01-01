Запущено прямое авиасообщение между Санкт-Петербургом и Венесуэлой

Первый регулярный рейс авиакомпании Conviasa из Каракаса, столицы Венесуэлы, приземлился в аэропорту Пулково.

Это событие знаменует открытие прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Венесуэлой. Новый маршрут предоставляет жителям и гостям Северной столицы возможность прямого перелета в Каракас — город с богатым историческим наследием и уникальной природой. Ранее для путешествия в Венесуэлу требовались пересадки в других странах.

Рейсы по новому маршруту будут выполняться с периодичностью раз в две недели по воскресеньям. Вылет из петербургского аэропорта запланирован на 21:30.

Открытие рейса расширяет географию международного сообщения Санкт-Петербурга и усиливает транспортные связи России со странами Латинской Америки.

