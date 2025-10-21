Петербургский миллиардер Игорь Лейтис награжден орденом «Сампо» за заслуги перед Карелией

Награды крупным бизнесменам, которые развивают город Сортавала, вручил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков во время своего визита в столицу Приладожья и открытия галереи Олимпийской славы в этом городе наградил нескольких предпринимателей за особо выдающиеся заслуги перед республикой и ее жителями, большой вклад в благотворительную деятельность, поддержку спортсменов и реализацию социально значимых проектов.

Так, орден «Сампо» получил Игорь Лейтис, почетный гражданин Республики Карелия, президент холдинга «Адамант». Награда вручена ему за особо выдающиеся заслуги перед Карелией, благотворительность и социальную ответственность. Игорь Лейтис был одним из инициаторов создания аллеи Олимпийской Славы. Компания бизнесмена Игоря Лейтиса возводит на берегу Ладожского озера в Сортавале новый причальный и жилой комплексы. Еще в «нулевые» миллиардер из северной столицы открыл в Сортавальском районе турбазу «Черные камни», где спустя несколько лет появился самый большой на Северо-Западе России частный зоопарк. Лейтис регулярно попадает в «Рейтинг миллиардеров» издания «Деловой Петербург». В 2023 году его состояние оценивалось в 45,57 млрд рублей.

Кроме того, за высокие достижения и заслуги перед Республикой Карелия и ее жителями в социально-экономической и инвестиционной деятельности медалью «За заслуги перед Республикой Карелия» награжден Александр Кузнецов – вице-президент, руководитель Департамента инфраструктурных проектов акционерного общества «АБР Менеджмент».

