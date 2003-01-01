Петербургское «Динамо» выиграло Кубок главы Карелии по хоккею

В Кондопоге завершился предсезонный турнир на Кубок главы Карелии по хоккею.
В течение трех дней за кубок боролись молодежные команды «Динамо-Карелия», мурманская «Арктика» и петербургское «Динамо-576».
В решающем матче петербургские хоккеисты одержали победу со счетом 5:2 над карельской командой. Второе место заняло «Динамо-Карелия».
Кубок победителям вручил глава Карелии Артур Парфенчиков. Он поблагодарил всех участников за красивую игру и отметил, что карельские хоккеисты показали достойный результат в первом периоде.
Турнир был приурочен к 100-летию карельского общества «Динамо» и стал подготовкой к предстоящему сезону Молодежной хоккейной лиги. Первый домашний матч «Динамо-Карелия» проведет уже 5 сентября.