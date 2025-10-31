«Петербургтеплоэнерго» получило паспорта готовности к работе в осенне-зимний период

ООО «Петербургтеплоэнерго» получило все паспорта готовности к отопительному сезону в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Карелии.
38 паспортов, выданных администрациями муниципальных образований, подтверждают готовность теплоэнергетических объектов компании к отопительному периоду 2025-2026.
В межотопительный период компания выполнила серьезный комплекс мероприятий по подготовке к зиме 380 котельных и 64 тепловых пунктов. Проведены гидравлические испытания 1870 км тепловых сетей, температурные испытания более 300 км трубопроводов. Выявлено и устранено 154 дефекта. Сформированы необходимые запасы топлива, материалов и оборудования. К работе в зимних условиях подготовлены автотранспорт и спецтехника.
На всех объектах «Петербургтеплоэнерго» осуществляется производственный контроль за соблюдением промышленной и пожарной безопасности и требований охраны труда. В полном объеме проведены противопожарные и противоаварийные тренировки и учебные занятия персонала по ликвидации последствий различных нештатных ситуаций.
«Своевременная и полная подготовка к отопительному периоду проводится для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей. Получение паспортов готовности является итогом масштабной многомесячной работы всего коллектива компании», — отметил заместитель генерального директора — главный инженер ООО «Петербургтеплоэнерго» Денис Матин.