«Петербургтеплоэнерго» спишет пени участникам акции «В Новый год – без долгов»

ООО «Петербургтеплоэнерго» объявляет о проведении акции «В Новый год — без долгов».
До конца 2025 года собственники жилых помещений в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Карелии могут погасить задолженность за тепловую энергию без уплаты начисленных пеней — они будут списаны в рамках акции.
Чтобы принять участие, необходимо в срок до 25 декабря 2025 года включительно:
— оплатить задолженность за тепло и горячую воду и текущие начисления за ноябрь 2025 года;
— оформить получение электронной квитанции вместо бумажной через форму обратной связи, электронную почту компании или Личный кабинет на сайте «Петербургтеплоэнерго» (для абонентов, получающих квитанции напрямую от компании).
После выполнения условий акции начисленные ранее пени будут списаны. Участие в акции позволит не только погасить задолженность, но и избежать дополнительных расходов, поскольку при обращении в суд с должника взыскивается не только основная сумма долга и пени, но и судебные издержки.
Акция не распространяется на пени, взысканные судебными приказами и решениями, а также на пени, которые являются предметом судебного разбирательства. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 800 222-57-50.
В компании напоминают, что оплатить счета без комиссии можно на сайте «Петербургтеплоэнерго» и в Личном кабинете пользователя.