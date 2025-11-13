РЕКЛАМА
Аварийное жилье, мусор, антиалкогольная кампания: депутаты Заксобрания задали острые вопросы главе Карелии
14 ноября, 10:20 Статьи
Новые реалии, помощь муниципалитетам, ремонт дорог: проект будущего бюджета Карелии прошел публичные слушания
12 ноября, 09:23 Статьи
Канализационные стоки Заозерья продолжают сливать просто в лес
11 ноября, 12:15 Статьи
Труп мужчины обнаружили на дне канала в Кондопоге

15:41

Финляндия рассматривает возможность частичного открытия границы с Россией

15:32

Общественники опровергли слова главы Карелии, что реставрация панно в Питкяранте стоит 100 млн рублей

15:14

В Карелии скончалась педагог Надежда Псалом

15:01

В новом жилом доме «Аристократ» в центре Петрозаводска еще остались свободные квартиры

14:55

Карельский город вошёл в топ-10 популярных направлений для зимнего отдыха в коттеджах

14:44

«Петербургтеплоэнерго» спишет пени участникам акции «В Новый год – без долгов»

14:42

Трассу «Фонтаны» в зимний сезон вновь будут укатывать тяжелой техникой

14:21

Более 120 участников собрал фестиваль адаптивного спорта в Петрозаводске

14:02

18-летняя петрозаводчанка взломала двери в магазине, чтобы украсть молоко и чипсы

13:41

Карелия возглавила рейтинг регионов России, где снизилась незаконная заготовка древесины

13:20

Болельщики из Карелии помогли сборной России победить перуанских фанатов в Петербурге

13:02

Названа средняя стоимость аренды дома в Карелии на новогодних праздниках

12:44

Представители фракций обозначили позицию по проекту бюджета Карелии на 2026 год

12:27

В Карелии простились с учителем физкультуры и тренером Сергеем Цызой

12:10

Пьяный водитель съехал в кювет и врезался в дерево в Кондопоге

11:57

Женщина-водитель врезалась в дорожное ограждение в Петрозаводске

11:31

Еще два ФАПа построят в Карелии дополнительно

11:14

Движение по мосту в Соломенном временно перекроют

10:55

Депутаты Заксобрания Карелии задали главе региона острые вопросы об аварийном жилье, мусорной реформе, борьбе с алкоголем

10:47

16 елей установят в Петрозаводске до 15 декабря

10:36

Береговая охрана США сообщила об обнаружении военного корабля «Карелия» у берегов Гавайев

10:17

Таксист из Петрозаводска спас пенсионерку от мошенников

09:35

В Карелию идет похолодание со снегом вместо дождя

09:19

Присяжные в Карелии вынесли вердикт по делу об убийстве 15-летней давности

08:59

40-летняя женщина пропала в Петрозаводске

08:39

Жители Карелии активно разучивают танец живота и осваивают балалайку

08:23

Умер учёный секретарь Музея Северного Приладожья Игорь Борисов

08:01

Почти 70 медиков приняли участие в программе «Земский доктор» в Карелии

07:44

Искры разлетелись при столкновении двух авто в центре Петрозаводска

07:22

Двое петрозаводчан отправятся в тюрьму за диверсию на железной дороге в Карелии

07:04

Житель Карелии пропал без вести после поездки на Кубань

06:41

Врач рассказала, как рассчитать безопасную дозу кофе

06:15

Крушение Су-30 под Петрозаводском: что известно на данный момент

23:56

Все, что случилось сегодня

22:20

Разбившемуся в Карелии истребителю оставалось долететь менее километра до посадки

22:00

Стало известно, кто погиб при крушении военного самолёта в Карелии

21:09

Упавший в Карелии истребитель выполнял учебное задание

20:26

Истребитель Су-30 потерпел крушение в Карелии

19:54

Более 40 новых светильников установят в центре и на окраине Петрозаводска

19:08

Валентина Пивненко рассказала на заседании Заксобрания о федеральной поддержке для Карелии

18:42

Чистящие средства при уборке могут повысить риск развития рака

18:34

Полпред Президента Игорь Руденя отметил высокую реализацию нацпроектов в Карелии

18:16

Карельским пресс-секретарям рассказали, как сделать власть более открытой для жителей

18:00

Жителю Кемского района придется снести пирс у реки

17:42

Глава Карелии поддержал идею восстановления мозаичного панно в Питкяранте

17:19

Мокрый снег и порывистый ветер прогнозируют в Карелии 14 ноября

17:03

ИИ-платформа поможет предпринимателям Карелии управлять бизнесом

17:02

Пенсии, пособия и маткапитал: на сколько вырастут соцвыплаты россиянам в 2026 году

16:44

В городе Сортавала установили дорожный знак «Осторожно, утки!»

16:30

Драка с участием двух полицейских произошла возле бара в Костомукше

16:12

Депутаты Кемского района выбрали нового главу

16:03

По факту нападения бойцовской собаки на корги в Петрозаводске проводится проверка

15:29

90-летний юбилей празднует заслуженный врач Карелии из города Сортавала

15:10

МЧС Карелии предупредило о резком ухудшении погоды

14:56

В России запустили «охлаждение» сим-карт для возвращающихся из-за границы

14:42

У семьи известного карельского боксера Романа Богданова сгорел дом

14:28

Артур Парфенчиков обозначил приоритеты бюджета республики на ближайшие три года

14:15

Бомж из Петрозаводска хотел заработать на краденом кофе

14:08

Водителя будут судить за ДТП в Карелии, где серьезно пострадал пассажир

13:53

Колесо загорелось у лесовоза в Карелии

13:32

Игорь Зубарев: Активная работа с федеральным центром позволяет Карелии готовить на 2026 год бюджет развития

13:21

19-летний петрозаводчанин обманом выманил у прохожей деньги и телефон

13:13

Пенсионерка из Петрозаводска выиграла суд у «Карелавтотранса»

12:56

Элиссан Шандалович прокомментировал первое чтение бюджета Карелии

12:45

Подрядчик попал в черный список за срыв ремонта крыши в Сегежском округе

12:34

В Карелии аннулировали около 500 лицензий такси из-за отсутствия страховки

12:32

В петрозаводском парке «Ямка» восстановили освещение

12:13

Проект бюджета Карелии на 2026 год принят в первом чтении

11:52

В Петрозаводске продолжается масштабная реставрация Дома молодежи

11:46

Снежный покров установился на 80% территории России

11:32

В Петрозаводске завершили благоустройство Докторской аллеи

11:19

Ущерб от кибермошенников в Карелии вырос на 12 миллионов рублей

11:02

Эвакуатор вылетел в кювет на трассе в Карелии

10:47

Стало известно, какие дороги и мосты отремонтируют в Карелии в 2026 году

10:25

В Карелии за первую декаду ноября 2025 года выросли цены на овощи и молочные продукты

10:09

Пенсионерка в Карелии потеряла почти 300 тысяч рублей из-за звонка мошенников

09:55

Владельцев истекших удостоверений на право управления маломерным судном обязали сдавать экзамен

09:40

В Карелии резко выросло число ДТП из-за выезда на встречную полосу

09:25

Многодетной матери из Карелии вернут украденные мошенниками 2,8 млн рублей

08:59

Дорожные полицейские выручили из беды семью мурманчан в Карелии

08:41

Форелевая ферма в Карелии поддержала проект по спасению мозаики в Питкяранте

08:21

В Петрозаводске простятся с легендой иняза Эрнестом Цыпкиным

08:01

На пожаре в многоквартирном доме в Олонце спасли человека

07:42

Названы сроки завершения реставрации Дома горного начальника

07:21

Движение по трассе «Кола» ограничат из-за разводки моста

07:02

Собака бойцовской породы набросилась на корги на Древлянке

06:41

Глава Минпросвещения России призвал школьников не поднимать подозрительные предметы на улицах

00:10
«Петербургтеплоэнерго» спишет пени участникам акции «В Новый год – без долгов»
Сегодня 14:42 Общество
ООО «Петербургтеплоэнерго» объявляет о проведении акции «В Новый год — без долгов».

фото: © ООО Петербургтеплоэнерго

До конца 2025 года собственники жилых помещений в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Карелии могут погасить задолженность за тепловую энергию без уплаты начисленных пеней — они будут списаны в рамках акции.

Чтобы принять участие, необходимо в срок до 25 декабря 2025 года включительно:

— оплатить задолженность за тепло и горячую воду и текущие начисления за ноябрь 2025 года;
— оформить получение электронной квитанции вместо бумажной через форму обратной связи, электронную почту компании или Личный кабинет на сайте «Петербургтеплоэнерго» (для абонентов, получающих квитанции напрямую от компании).

После выполнения условий акции начисленные ранее пени будут списаны. Участие в акции позволит не только погасить задолженность, но и избежать дополнительных расходов, поскольку при обращении в суд с должника взыскивается не только основная сумма долга и пени, но и судебные издержки.
Акция не распространяется на пени, взысканные судебными приказами и решениями, а также на пени, которые являются предметом судебного разбирательства. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 800 222-57-50.

В компании напоминают, что оплатить счета без комиссии можно на сайте «Петербургтеплоэнерго» и в Личном кабинете пользователя.

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
