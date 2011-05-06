«Петербургтеплоэнерго» выявило в Карелии помещения, в которых незаконно демонтировали систему отопления

В Республике Карелии специалисты «Петербургтеплоэнерго» провели работу по выявлению несоответствий фактической отапливаемой площади в многоквартирных домах данным Росреестра.
В результате в Лахденпохском, Питкярантском, Олонецком и Сортавальском районах было обнаружено 79 помещений, собственники которых самовольно произвели демонтаж радиаторов и установили альтернативное отопление, нарушив законодательство Российской Федерации (закон «О теплоснабжении» № 190-ФЗ, п. 15 ст. 14), Постановление Правительства №354 (п. 35 Правил предоставления коммунальных услуг), тем самым поставив под угрозу безопасную эксплуатацию инженерных систем в МКД.
В частности, в деревне Хийденсельга Питкярантского района обнаружено два дома, присоединенных к централизованной системе теплоснабжения, в которых собственники шести квартир самовольно срезали радиаторы отопительной системы и для обогрева использовали печное отопление. При этом транзитные стояки системы отопления МКД проходят через данные помещения.
Порядок переоборудования жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме регламентирован 4 главой Жилищного кодекса Российской Федерации и предполагает получение разрешения администрации муниципального образования. Нарушение предусмотренного порядка является самовольным переоборудованием, за которое Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность.
«Необходимо понимать, что даже в случае законного переустройства системы отопления, оформленного в соответствии с Жилищным Кодексом России, собственники жилого помещения в многоквартирном доме не освобождаются от обязанности оплачивать тепловую энергию, потребляемую на общедомовые нужды. Данная обязанность предусмотрена «Правилами предоставления коммунальных услуг...», утвержденными Постановлением Правительства от 06.05.2011 г. № 354», - отмечает заместитель директора по экономике и финансам филиала ООО «Петербургтеплоэнерго» в Республике Карелия Татьяна Петрушенкова.
В целях соблюдения действующего законодательства собственникам помещений, не представившим теплоснабжающей компании документы по законному переустройству помещений, были открыты лицевые счета и произведены начисления согласно установленным в республике тарифам. Жителям, допустившим переоборудование внутридомовой системы теплоснабжения в нарушение действующего законодательства, было указано на незаконность таких действий и опасность их для окружающих.
Стоит отметить, что к началу отопительного сезона 2025/2026 часть потребителей после проведенной с ними работы восстановили систему центрального отопления в своих квартирах, полностью устранив выявленные нарушения.