«Петербургтеплоэнерго» взыскало с потребителей-должников в Карелии более 45 млн рублей

ООО «Петербургтеплоэнерго» с начала 2025 года направило в судебные инстанции в отношении неплательщиков, проживающих в Республике Карелии, более 3 230 заявлений на общую около 100 млн рублей. Свыше 45 млн рублей уже взыскано.

Взыскание задолженности в судебном порядке – вынужденная мера, которую компания применяет в случае отказа потребителя погасить долги за тепловую энергию во внесудебном порядке. При этом помимо основного долга неплательщику необходимо будет оплатить пени и государственную пошлину. Если и после вынесения судебного приказа долг не оплачивается добровольно, судебные приставы применяют меры принудительного взыскания.



Так, в 2025 году в Республике Карелии сотрудники «Петербургтеплоэнерго» совместно с судебными приставами провели 8 выездов, в ходе которых посетили 84 должника. С неплательщиками приставы провели разъяснительную работу о необходимости погасить образовавшуюся задолженность. В соответствии с действующим законодательством судебные приставы вправе наложить арест на имущество потребителя-неплательщика, ограничить регистрационные действия с имуществом, направить взыскание за счет денежных средств на счетах в банках, за счет заработной платы, пенсии и иных выплат, а также установить временные ограничения на выезд должников за пределы РФ.



В «Петербургтеплоэнерго» подчеркивают, что до обращения в суд все должники получают многократные напоминания и уведомления о долге как в ежемесячно направляемых квитанциях, так и через электронные сервисы. При наличии вопросов, связанных с начислением, жители Карелии всегда могут обратиться в филиал: по электронной почте: officeRKP@ptenergo.ru; по почте: 185031, Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 65, стр. 5.