«Петербургтеплоэнерго» завершило гидравлические испытания тепловых сетей в Карелии

ООО «Петербургтеплоэнерго» ведет активную подготовку к отопительному сезону теплоэнергетической инфраструктуры в Республике Карелии. Завершены гидравлические испытания сетей, в ходе которых было выявлено 19 дефектов, 16 из которых уже устранены.

В настоящее время проводится ремонт основного и вспомогательного оборудования, поверка контрольно-измерительных приборов и автоматики в котельных. До начала отопительного сезона будет осуществлена модернизация системы топливоснабжения в блочно-модульной котельной, расположенной на ул. Железнодорожной города Сортавалы. На источнике теплоснабжения, расположенном в Сортавале на ул. 40 лет ВЛКСМ, будет проведен капитальный ремонт амбразуры горелки водогрейного котла. Мероприятия предусмотрены ремонтной и инвестиционной программами.

На территории четырех районов Карелии - Питкярантского, Лахденпохского, Сортавальского и Олонецкого районов к тепловым сетям «Петербургтеплоэнерго» подключено более 1120 объектов теплоснабжения, в том числе 891 – многоквартирные и индивидуальные жилые дома, 165 зданий – объекты социальной сферы. В настоящее время внутридомовые системы потребителей не везде готовы к приему теплоносителя: не осуществлена промывка внутридомовых сетей, не проведены гидравлические испытания трубопроводов.

В частности, по состоянию на сегодняшний день осуществлена проверка внутридомового оборудования 287 потребителей. Готовыми к работе в осенне-зимний период оказались только 113 потребителей, что составляет 39,4 %. 174 потребителя получили организационно-технические замечания. В «Петербургтеплоэнерго» настаивают на устранении указанных существенных замечаний, отмечая, что при сохранении проблем акты готовности к отопительному периоду таким потребителям подписаны не будут.

Фото: ООО "Петербургтеплоэнерго"