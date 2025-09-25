«Петербургтеплоэнерго» завершило подготовку к отопительному сезону в Карелии

ООО «Петербургтеплоэнерго» завершило подготовку к отопительному сезону теплоэнергетической инфраструктуры в Республике Карелии.
В межотопительный период компания выполнила комплекс мероприятий, предусмотренных ремонтной и инвестиционной программами. Наряду с ежегодными гидравлическими испытаниями тепловых сетей общей протяженностью 241 км были также проведены температурные испытания трубопроводов в городе Питкяранте. Гидравлические испытания позволили своевременно обнаружить и устранить 19 дефектов. В ходе испытаний сетей на максимальную температуру теплоносителя дефекты не выявлены.
В котельных завершен ремонт основного и вспомогательного оборудования, поверка контрольно-измерительных приборов и автоматики. Проведена модернизация системы топливоснабжения в блочно-модульной котельной, расположенной на ул. Железнодорожной города Сортавалы. Здесь установлены комбинированные горелки и топливная емкость для работы котельной на дизельном топливе. На источнике теплоснабжения, расположенном на ул. 40 лет ВЛКСМ в городе Сортавале, выполнен капитальный ремонт амбразуры горелки водогрейного котла. Данные мероприятия позволят повысить надежность теплоснабжения потребителей региона.
Всего к тепловым сетям «Петербургтеплоэнерго» на территории четырех районов Карелии — Питкярантского, Лахденпохского, Сортавальского и Олонецкого — подключено более 1120 объектов теплоснабжения. Из них 891 объект — многоквартирные и индивидуальные жилые дома, 165 зданий — объекты социальной сферы.
Стоит отметить, что внутридомовые системы потребителей не везде готовы к приему теплоносителя: не осуществлена промывка внутридомовых сетей, не проведены гидравлические испытания трубопроводов. На сегодняшний день, по итогам проверки внутридомового оборудования потребителей, готовыми к работе в осенне-зимний период оказались только 849 потребителей, что составляет 76%.
Одной из острых проблем по-прежнему остается низкая платежная дисциплина потребителей. Просроченная задолженность потребителей Республики Карелии за фактически потребленную тепловую энергию перед ООО «Петербургтеплоэнерго» составляет 195 млн рублей, в том числе накопленная задолженность населения 101 млн рублей.
В «Петербургтеплоэнерго» отмечают, что подача тепловой энергии может осуществляться только при условии готовности внутридомовых систем потребителей к приему теплоносителя и оплаты задолженности.