Петербурженка приехала в Петрозаводск на заработки и стащила дорогой гаджет

Жительница Северной столицы бежала на малую родину, но полицейские нашли ее в Санкт-Петербурге.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о краже, произошедшей в расположенном в центре города кафе. Работница заведения лишилась смартфона стоимостью 45 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую — 57-летнюю жительницу Санкт-Петербурга, приехавшую в столицу Карелии на заработки. Январским днем она заглянула в кафе, увидела на стойке администратора гаджет, схватила его и уехала на малую родину.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «кража». Фигурантка обязалась вернуть смартфон, который она успела подарить родственнику.