В общем зачете ралли экипаж Клима Гаврилова и Кирилла Еникеева занял первое место.

Как сообщили в паблике властей Лахденпохского района Карелии, петербуржец Клим Гаврилов стал абсолютным победителем авторалли «Карелия - 2024».



Серебро соревнований - у Артура Мурадяна и Ярослава Федорова, бронза - у Александра Семенова и Алексея Игнатова.



Определены также победители всех спецучастков.



Подробнее о ралли и его победителях - по ссылке.