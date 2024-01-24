В общем зачете ралли экипаж Клима Гаврилова и Кирилла Еникеева занял первое место.
Как сообщили в паблике властей Лахденпохского района Карелии, петербуржец Клим Гаврилов стал абсолютным победителем авторалли «Карелия - 2024».
Серебро соревнований - у Артура Мурадяна и Ярослава Федорова, бронза - у Александра Семенова и Алексея Игнатова.
Определены также победители всех спецучастков.
Подробнее о ралли и его победителях - по ссылке.
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