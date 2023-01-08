Петербуржец, в 16 лет убивший шиной случайного прохожего, стал подозреваемым в новом убийстве

Полиция задержала жителя Санкт-Петербурга, в квартире которого нашли мертвую девушку.

Следственный комитет и полиция продолжают разбираться в обстоятельствах гибели 19-летней, тело которой нашли накануне около полуночи в квартире на улице Руднева. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 января, хозяин квартиры, 11 лет назад броском шины из окна убивший человека, дал явку с повинной. Погибшая была его знакомой порядка года-полутора. Она приходила помогать ему по хозяйству, иногда между ними случался секс.

По предварительной информации, девушка пришла в квартиру на улице Руднева, дом 2, около часа дня 8 января. Через некоторое время к хозяину пришел гость — его 27-летний приятель. Вместе пили водку, потом гуляли, потом опять выпивали. Около девяти вечера мужчине показалось, что девушка флиртует с его гостем. Он якобы стал избивать обоих. Оба потеряли сознание. После этого хозяин, по предварительной информации, позвал еще одного друга. Последний и вызвал полицию и скорую. Но девушку медикам спасти не удалось. Она скончалась.

Всех троих, как писала «Фонтанка», отвезли в отдел. У каждого за плечами есть опыт общения с полицией.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.