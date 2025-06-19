Петербуржца эвакуировали с острова на Ладожском озере

Мужчина получил серьезную травму и не мог самостоятельно добраться до врача.

Сегодня, 19 июня, с острова на Ладожском озере в Карелии эвакуировали пострадавшего туриста из Петербурга.

Как рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности, два туриста решили поизучать окрестности, но, гуляя по камням, один из них упал и сломал ногу.

Примерно в полдень петербуржцы вызвали спасателей, так как самостоятельно выбраться из острова было практически невозможно. За ними отправили поисково-спасательную группу, которая эвакуировала их. Пострадавшего туриста передали медицинским работникам.