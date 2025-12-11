Петербуржцам для наблюдения северного сияния выгоднее всего ехать в Карелию

Согласно исследованию, из Санкт-Петербурга наиболее выгодной локацией стала Республика Карелия, а из Москвы — Архангельск и Печора.
ТАСС со ссылкой на исследование Туту сообщает, что путешествие из столицы на двоих в Архангельск или Печору (Республика Коми) на поезде с проживанием обойдётся в среднем в 30 и 31 тысячу рублей соответственно. Для жителей Санкт-Петербурга самой доступной и близкой точкой для охоты за северным сиянием стала Карелия.
— Поездка в Петрозаводск на автобусе в обе стороны в этом сезоне обойдётся в 14 тысяч рублей, и чуть дороже на поезде — в 17 тысяч рублей, — отмечают эксперты «Туту».
Исследование также оценило расходы для жителей других крупных городов:
— Сочи и Калининград: Перелёт в Архангельск или Петрозаводск обойдётся от 39 до 48 тысяч рублей;
— Уфа и Казань: Поездка в Красноярск на поезде — около 48 тысяч рублей;
— Екатеринбург и Новосибирск: Поездка в Красноярск — 40 и 24 тысячи рублей соответственно;
— Владивосток: Путешествие в Красноярск — в среднем 62 тысячи рублей;
Аналитики изучили стоимость билетов и проживания в период с октября по апрель для 13 популярных локаций, включая Архангельск, Мурманск, Красноярск, Петрозаводск и другие северные города. Указанные цены рассчитаны на двоих на два дня с учётом дороги туда-обратно и двух ночей в отеле.
