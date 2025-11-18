Петербуржцы будут просыпаться под звон колоколов по выходным

В Санкт-Петербурге приняты в первом чтении поправки, разрешающие православным храмам и мечетям «шуметь» в выходные и праздничные дни с 8:00 до 12:00 без риска быть оштрафованными за нарушение тишины.

Поправки устраняют правовой пробел — ранее религиозные организации не могли нарушать тишину только с 22:00 до 8:00, а в выходные «закон о тишине» действует с 12:00. Это приводило к тому, что утренние богослужения с колокольным звоном формально могли наказываться штрафами до 200 тысяч рублей.

Депутат Павел Крупник, представлявший законопроект, отметил, что звуки колоколов длятся недолго и «не являются шумом в сравнении с ремонтными работами». На возражения депутата Александра Шишлова о том, что это затрагивает интересы неверующих, Крупник ответил:

— Большинство храмов были построены еще до домов. Те жильцы, которые не хотят слушать колокола, могут продать свою дорогую недвижимость и переехать в спальные районы.

За документ проголосовали 40 депутатов, один воздержался, трое были против. Поправки должны быть приняты еще в двух чтениях, чтобы вступить в силу.