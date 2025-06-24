Петербуржцы выиграли ралли «Белые ночи» в карельском Приладожье

В минувшие выходные в Лахденпохском районе Карелии прошли знаковые для раллийного спорта России соревнования «Белые ночи».
Сильнейшие автогонщики России собрались в Карелии. В списке участников — чемпионы России и Европы, а также обладатели Кубка мира по различным дисциплинам автомобильного спорта. Спортсмены приехали в Карелию из самых разных уголков России — от Владивостока до Краснодара. Были на старте и местные гонщики — в списке участников пилоты, которые представили Петрозаводск, Куркиёки, Хийтола, Сортавалу и Паданы.
Ралли открылось 27 июня, а сама гонка стартовала в субботу, 28 июня, завершилась 29 июня. Понятно, что на таких скоростях не обошлось и без аварийных ситуаций.
Победу в абсолютном зачете праздновали спортсмены из Петербурга.
А вот и список победителей и призеров ралли «Белые ночи» 2025 — 5 этапа чемпионата России. Его публикует паблик «Ралли России».
Абсолютный зачет
1. Владимир Васильев — Евгений Загороднюк, Skoda Fabia (Санкт-Петербург);
2. Клим Гаврилов — Кирилл Еникеев Skoda Fabia (Санкт-Петербург);
3. Радик Шаймиев — Максим Цветков Skoda Fabia (Казань)
Зачет N4
1. Дмитрий Мордкович — Алексей Башмаков, Mitsubishi Lancer Evo VIII
2. Александр Михайлов — Андрей Коноваленко, Mitsubishi Lancer Evo IX,
3. Михаил Миронов — Максим Романцев, Mitsubishi Lancer Evo X,
Зачет R3
1. Павел Щербаков — Алексей Курносов VW Polo,
2. Александр Шаповалов — Андрей Галькевич, Renault Clio
3. Олег Флеганов — Алексей Крылов, Peugeot 208
Зачет R2
1. Степан Демьянчук — Ренат Габдуллин, ВАЗ-2113,
2. Александр Матренин — Константин Огарко, Ford Fiesta,
3. Юрий Росликов — Андрей Стуков, Ford Fiesta,
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