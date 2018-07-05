ПетрГУ договорился о сотрудничестве с китайским вузом

Петрозаводский госуниверситет и Фудзяньский университет сельского и лесного хозяйства договорились о сотрудничестве.

Процедура подписания меморандума состоялась на экономическом форуме "Диалог бизнеса и власти" в Петрозаводске. Подписи под документом поставили ректор ПетрГУ Анатолий Воронин и президент Фудзяньского университета Лан Сижэн.

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