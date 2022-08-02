ПетрГУ столкнулся с недобором абитуриентов: будет дополнительный прием

Главный вуз Карелии объявил о дополнительном приеме на бюджетные места.

На этой неделе абитуриенты, бьющиеся за бюджетные места вузов, выдохнули. 9 августа были подписаны приказы о зачислении на бюджет. В Петрозаводском государственном университете, в приемную комиссию которого поступило 6893 заявлений, стало на 1235 студентов больше. Но как оказалось, кампания для абитуриентов на этом не закончилась. ПетрГУ, как и многие вузы страны, в этом году столкнулись с проблемой недобора.

Эксперты связывают это с тем, что с 2021 года абитуриенты потеряли запасную попытку на поступление из-за отмены набора во втором потоке. Раньше во время первой волны на бюджет зачислялись отличники, и выпускники, набравшие невысокие баллы на ЕГЭ, понимали, в каких вузах для них остаются бюджетные места. И ребята пользовались своим шансом стать студентами во время второй волны. С изменением системы поступления абитуриент может выпасть из списков на бюджет в любой момент, а возможности забрать документы и подать их в другой вуз часто уже не остается.

«Петрозаводский государственный университет также столкнулся с проблемой недобора. Представление оригинала — это прошлый век, но, к сожалению, — единственно удобный способ зачисления на бюджетные места. Один оригинал — одно бюджетное место. У нас есть незаполненные бюджетные места. С 11 августа мы объявляем этап дополнительного приема. Это маленькая приемная кампания, в рамках которой разыгрываются незаполненные места. Сейчас идет их подсчет. Но условия поступления не меняются. Играем по тем же правилам. Информация будет опубликована на официальном сайте ПетрГУ», — сказала председатель приемной комиссии вуза Марина Семенова.

Подробнее читайте в материале «Абитуриентов меньше, результаты ЕГЭ хуже».