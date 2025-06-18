ПетрГУ вошёл в число 50 лучших вузов страны по трудоустройству выпускников

Петрозаводский государственный университет занял высокие места по трудоустройству выпускников на двух направлениях.

Петрозаводский государственный университет вошел в ТОП-50 лучших вузов России по трудоустройству выпускников, рассказали в учебном заведении со ссылкой на национальный рейтинг Минтруда.

При составлении рейтинга анализировались данные о доле трудоустроившихся выпускников-очников на второй год после выпуска и данным о среднемесячной медианной зарплате за второй год после выпуска.

Сам рейтинг по трудоустройству выпускников российских вузов был сформирован по восьми направлениям подготовки. ПетрГУ по программам бакалавриата и специалитета занял 9-е место по сельскому хозяйству и сельскохозяйственным наукам и 12-е место по здравоохранению и медицинским наукам.