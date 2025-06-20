ПетрГУ вошёл в топ-10 лучших вузов Северо-Запада

Деятельность университета оценили эксперты ИА «Интерфакс».

Петрозаводский государственный университет занял 8 строчку в рейтинге лучших вузов Северо-Западного федерального округа, сообщили в телеграм-канале учреждения со ссылкой на XVI ежегодный Национальный рейтинг университетов за 2025 год, представленный ИА «Интерфакс».

Кроме того, учебное заведение оказалось на 4 месте в списке наиболее котируемых опорных вузов и на 48-50 месте среди всех вузов страны.

— В этом году «Интерфакс» оценивал деятельность 389 вузов России. В рейтинг вошли все статусные университеты страны: 29 национальных исследовательских университетов, 10 федеральных, 33 опорных, 145 университетов, участвующих в программе «Приоритет 2030», а также 22 негосударственных вуза, — рассказали в пресс-службе ПетрГУ.

Ранее крупнейший вуз Петрозаводска занял 20 место по уровню зарплат выпускников-юристов в России.