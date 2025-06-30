ПетрГУ вошел в топ-20 юридических вузов России по уровню зарплат выпускников

Крупнейший вуз Петрозаводска занял 20 место по уровню зарплат выпускников-юристов в России.

Петрозаводский государственный университет занял 20 место в России по уровню зарплат выпускников, работающих в юридической сфере. Результаты ежегодного рейтинга вузов были представлены сервисом по поиску работы и подбору сотрудников Superjob.

При этом ПетрГУ за год опустился на 1 позицию — в подобном рейтинге 2024 года он занимал 19 место. Средняя зарплата выпускников петрозаводского университета, работающих в юридической сфере, составила 80 тысяч рублей в месяц. При этом больше половины выпускников — 56% — остаются после окончания университета в Петрозаводске.

Тройка лидеров не изменилась — это МГИМО, МГУ и «Высшая школа экономики», все из Москвы, а также СПБГУ. Зарплаты выпускников этих вузов составили 220 тысяч, 190 тысяч и 160 тысяч рублей соответственно.