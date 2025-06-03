ПетрГУ вошел в топ-20 рейтинга IT-вузов России

ПетрГУ вошел в топ-20 лучших вузов России по уровню зарплат IT-специалистов, окончивших вуз в 2019−2024 годах.

Согласно данным исследования, выпускники ПетрГУ, работающие IT-специалистами, в среднем получают 135 тыс. руб. в месяц. Доля выпускников, оставшихся в городе обучения, увеличилась по сравнению с прошлым годом и составляет 85%.

В исследовании принимают участие государственные вузы: классические и профильные технические университеты.

«При подготовке рейтинга рассматривались резюме на соискание линейных и руководящих должностей в сферах разработки, информационной безопасности, тестирования ПО, DevOps, аналитики, исследования данных, машинного обучения, Data-инженерии», — рассказали в вузе.

В рейтинге также учитывались вузы, чьи студенты являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад.

Подготовкой IT-специалистов в ПетрГУ занимаются в Институте математики и информационных технологий и Физико-техническом институте по направлениям «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии» и «Программная инженерия».

В Греции стартовали летние курсы по новогреческим исследованиям (Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α.), на которые прошла студентка ПетрГУ. Журналист «Столицы на Онего» поговорила с ней.

Ранее студентка третьего курса ПетрГУ Арина Абрамова рассказала «Столице на Онего», как проходит обучение на летних курсах в Афинском национальном университете имени И. Каподистрия. В течение шести недель девушка будет изучать новогреческую культуру, новогреческий язык, литературу, историю и искусство.