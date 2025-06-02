ПетрГУ вошёл в тысячу лучших вузов мира

В глобальном рейтинге RUR петрозаводский госуниверситет занял 977 место.

Петрозаводский государственный университет вошёл в тысячу лучших вузов мира по данным рейтинга RUR World University Rankings за 2025 года. Об этом говорится на официальной странице университета.

Эффективность университетов в этом рейтинге была расчитана на основе 20 показателей, распределенных по четырём направлениям: образование (40%), исследования (40%), финансовая устойчивость (10%), интернационализация (10%).

Всего в ежегодный рейтинг вошли 1237 ведущих университетов мира, 121 из которых представляли Россию. ПетрГУ занял 977-е место в мировом рейтинге и 59-е среди вузов России.