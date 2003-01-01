Петрозаводский университет впервые вошел в престижный мировой рейтинг вузов

Опубликованы результаты ежегодного мирового рейтинга высших учебных заведений Times Higher Education World University Rankings 2026, куда попал Петрозаводский государственный университет.
В издании 2026 года ПетрГУ находится в группе 1501+ и входит в топ-80 вузов России, сообщает пресс-служба ПетрГУ.
Times Higher Education (THE) — один из самых влиятельных международных рейтингов, который ежегодно оценивает тысячи университетов по всему миру по 17 критериям. Оценка выставляется по пяти направлениям, включая качество преподавания, исследования и международное взаимодействие.
Резльтаты ПетрГУ:
Преподавание (пять показателей), общий весовой коэффициент индикатора — 29,5%;
Исследовательская среда (три показателя), общий весовой коэффициент индикатора — 29,0%;
Качество исследований (четыре показателя), общий весовой коэффициент индикатора — 30%;
Международные перспективы (три показателя), общий весовой коэффициент индикатора — 7,5%;
Промышленность (два показателя), общий весовой коэффициент индикатора — 4%.
THE — это британская организация, издающая еженедельный журнал о высшем образовании, а также международный рейтинг университетов THE World University Rankings. Рейтинг оценивает вузы по различным показателям, таким как преподавание, исследования, цитирование, международное сотрудничество и финансирование и является одним из самых авторитетных в мире.
