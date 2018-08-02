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Новости. Культура
07:25, 02 Августа 2018
фото: http://strana.ru

Петроглифы в Беломорске спрячут от дождя и откроют для туристов

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В Карелии начинается второй этап работ по реконструкции защитного павильона над группой древних наскальных рисунков "Бесовы следки" в Беломорске.

 

Совещание по вопросу реконструкции защитного павильона над петроглифами состоялось в правительстве Карелии под руководством заместителя Секретаря Совета Безопасности России Рашида Нургалиева. Об этом сообщает портал органов власти Карелии.

Первый защитный комплекс был установлен над петроглифами в 1968 году, однако в 1999 году его закрыли из-за аварийного состояния. Проводимые в настоящее время работы позволят открыть петроглифы для туристов, заявляют власти региона.

На следующей неделе начнется второй этап работ. Проект усовершенствован с точки зрения пожарной безопасности; улучшены условия для посещения петроглифов людьми с ограниченными возможностями здоровья; доработана гидроизоляция,-  в частности, будет установлена подпорная стенка, которая защитит наскальные рисунки от попадания воды. Предполагается устройство лифтов, смотровой площадки, а также специальных помещений для проведения конференций, сообщают в правительстве.

Работы по проекту ведет ООО "Еврогруп". Финансируется проект за счет внебюджетных источников.

Наскальные изображения "Бесовы Следки" как часть Беломорских петроглифов были открыты в 1926 году и насчитывают 470 фигур.  Это уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства, которые относятся к числу важнейших древних культурно-исторических достопримечательностей Северной Европы.

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