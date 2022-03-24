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Петросовет начнет экономить бумагу и сократит объемы распечатанных документов

Новости. Общество
11:55, 25 Марта 2022
фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

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В Петрозаводском городском совете решили сократить число копий документов, отправляемых на печать, вместо них будут распространять электронные варианты.

Городские парламентарии на сессии горсовета, которая пройдет 31 марта, рассмотрят проект решения, который предусматривает резкое сокращение бумажного документооборота в Петросовете. Соответствующие изменения предполагается внести в регламент городского парламента.

В документе указано, что мэр города будет вносить проекты решений и материалы к ним в одном экземпляре вместе с электронной копией документов. Дополнительно будут представлены копии проектов решений и материалов на бумаге в количестве 10 экземпляров.

Там же сообщается, что депутаты горсовета будут получать материалы в электронном виде. С материалами на бумаге парламентарии смогут ознакомиться на заседаниях комиссий.

Проект решения был поддержан сегодня на заседании постоянной комиссии по транспорту.

Прежде депутаты городского совета получали большие папки бумаг с распечатанными документами, необходимыми для парламентской работы. Согласно изменениям, бумажные копии не будут выдаваться депутатам в том числе на сессиях.

В пояснительной записке к проекту указано, что соответствующие меры следует принять для экономии средств бюджета Петрозаводска.

Напомним,  в Петрозаводске взлетели цены на офисную бумагу, а сама она пропала из магазинов. Это произошло после начала спецоперации на Украине и последовавшего за этим введения санкций. В частности, сообщалось, что «бумажный кризис» может быть связан с остановкой производства на заводе  бумаги под маркой SvetoCopy. 

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