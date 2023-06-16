Петросовет поддержал кандидатуры двух номинантов на звание «Почетный гражданин Петрозаводска»

Депутаты Петросовета проголосовали за кандидатуры Михаила Гольденберга и Ерванда Хидишяна.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава карельской столицы Владимир Любарский, Петросовет накануне поддержал кандидатуры номинантов на звание «Почетный гражданин Петрозаводска».

«На сессии депутаты Петросовета поддержали кандидатуры Михаила Гольденберга и Ерванда Хидишяна на присвоение звания „Почетный гражданин города Петрозаводска“. Эти безусловно достойные люди очень многое сделали для карельской столицы. Наградим их в День города», — написал глава Петрозаводска.

Напомним, имена двух кандидатов на почетное звание специальная комиссия назвала в начале мая.