Петросовет подготовит предложения об ограничениях продажи алкоголя в жилых домах

По словам заместителя председателя Петросовет Александра Ханцевича, ограничения коснутся деятельности мелких недобросовестных питейных заведений, которые маскируются под точки общепита и таким образом обходят запрет на торговлю спиртным в ночное время.

В администрацию Петрозаводска и к депутатам городского совета поступают обращения от жителей карельской столицы, которых беспокоит торговля алкоголем в мелких распивочных, или так называемых "наливайках". Такие заведения, как правило, расположены на первых этажах, в цокольных или подвальных помещениях многоквартирных жилых домов. Соседство с ними порождает для жильцов множество проблем, сообщает официальный сайт карельского отделения партии "Единая Россия".

"Чаще всего под вывеской оказания услуг общественного питания в таких случаях скрываются точки продажи спиртного. Они маскируются под заведения общепита и обходят запрет на продажу алкоголя в ночное время. Жители домов, где расположены подобные питейные заведения, жалуются на антисанитарию, на постоянные нарушения общественного порядка, тишины. Безусловно, это давно назревшая проблема, и ее надо решать", – отмечает вице-спикер Петросовета Александр Ханцевич.

Однако сейчас у региональной исполнительной власти и органов местного самоуправления нет на это полномочий. Не так давно, например, городская администрация обратилась в надзорные органы с просьбой провести контрольные мероприятия в отношении одного из питейных заведений, расположенных в жилом доме в центре карельской столицы.



Поводом послужила устная жалоба жителя города на это заведение, продающее спиртное фактически круглосуточно. В итоге питейное заведение получило предупреждение о недопустимости нарушений – в частности, здесь отсутствовали вывеска и информация для потребителей, оформленные в соответствии с требованиями законодательства. Однако ввиду отсутствия достаточных законных оснований в проведении внеплановой проверки было отказано.

Александр Ханцевич напомнил, что вопрос о регулировании продажи алкоголя в жилых домах сейчас обсуждается на федеральном уровне. На днях Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении внесенный "Единой Россией" законопроект, ограничивающий продажу спиртного в розлив в организациях общественного питания, открытых в жилых многоквартирных домах. Если площадь обслуживания в таком помещении менее 20 кв м, торговля алкоголем там должна быть запрещена, считают инициаторы законопроекта.

Законодательная инициатива еще прорабатывается. В том числе обсуждается вопрос о возврате регионам полномочий устанавливать дополнительные ограничения времени, условий, мест розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

"В случае принятия федерального закона депутаты нашей фракции в Петрозаводском городском совете готовы разработать свои предложения в республиканское законодательство по регулированию продажи алкоголя в жилых домах. Конечно, очень важно, чтобы все решения были взвешенными, продуманными, чтобы от ограничений не пострадал добросовестный бизнес. При этом, несомненно, необходимо защитить право граждан на тишину и покой в ночное время. Еще более актуальный вопрос – снижение доступности горячительных напитков, ведь, по данным экспертов, от 30% до 40% мужчин в России умирают в возрасте до 60 лет из-за причин, связанных с алкоголем. Необходимо добиваться, чтобы лазейки в законодательстве, позволяющие владельцам "наливаек" обходить запрет на торговлю спиртным в ночное время, были ликвидированы", – добавил Александр Ханцевич.