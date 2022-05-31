Депутаты Петросовета приняли изменения в Генплан Петрозаводска до 2025 года

Депутаты Петрозаводского городского совета приняли решение о внесении изменений в Генеральный план Петрозаводска.

На сессии городского парламента в пятницу, третьего июня, депутаты большинством голосов поддержали внесение изменений в Генплан столицы Карелии.

Решение о разработке проекта внесения изменений в Генеральный план 2008 года было принято администрацией города в связи с вступлением в силу Определения Верховного Суда РФ, признавшего недействующим Генплан в части включения в границы города 59 лесных кварталов Прионежского лесничества.

Работа над изменениями началась она в 2017 году. Была создана Комиссия по подготовке предложений о внесении изменений в Генплан, в которую входят представители городской мэрии, министерств и ведомств Карелии, представители депутатского корпуса, общественных организаций, архитекторы.

Работа над проектом велась в рамках муниципального контракта, заключенного в 2019 году, с акционерным обществом «Союздорпроект».

Перед разработчиком ставились пять приоритетных задач:

1. Определить новые границы города.

2. Определить местоположение зон застройки индивидуальными жилыми домами, предназначенных для льготных категорий граждан, в том числе многодетных семей, стоящих в очереди на получение земельных участков бесплатно.

3. Включить все решения Комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план.

4. Уточнить границы функциональных зон с учетом решений комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки.

5. Определить местоположение планируемых объектов регионального и местного значения, необходимых для социально-экономического развития города.

В октябре прошлого года проведены итоговые заседания участников публичных слушаний, по результатам которых внесение изменений в Генеральный план города было одобрено 1178 голосами. 15 декабря комиссия подвела итоги публичных слушаний и приняла решение о согласовании изменений в генеральный план.

После этого проект был одобрен органами власти республиканского и федерального уровня. В марте администрация получила итоговое положительное заключение Минэкономразвития Российской Федерации.

По информации мэрии, генеральный план учитывает и отображает объекты федерального и регионального значения, которые предусмотрены планами и программами, схемами территориального планирования. Важным моментом является то, что документ утверждает социальные объекты местного значения, включенные в различные комплексные программы Петрозаводского городского округа в области образования, культуры и спорта, которыми охвачены все районы города.

Так, в сфере образования учитывается размещение 30 детских садов и 21 школы различной наполняемости, три объекта в области дополнительного образования в сфере искусства: школа искусств, музыкальная школа, художественная школа. Помимо этого, Генпланом учтено 11 объектов физической культуры и спорта, 12 объектов здравоохранения, 2 объекта области культуры и искусства.

Большинством голосов депутаты Петрозаводского городского Совета утвердили внесение изменений в Генеральный план Петрозаводского городского округа до 2025 года. Документ размещен на сайте администрации.

«Столица на Онего» ранее объясняла, чего ждать от нового Генплана Петрозаводска