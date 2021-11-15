Петросовет принял решение о ценах на билеты в троллейбусах

Городской совет Петрозаводска в четверг принял решение о предельном размере тарифа на перевозку пассажиров для ПМУП «Городской транспорт».

В пресс-службе Петросовета пояснили, что это решение предусматривает «сохранение до конца текущего года стоимости разового билета в троллейбусе в размере 25 рублей».

Прежней останется и цена на месячные проездные билеты для студентов и школьников в размере 400 рублей.

Согласно документу, на компенсацию разницы между фактической ценой и себестоимостью проезда муниципальному предприятию предусмотрена субсидия из городского бюджета в размере 18 млн рублей.

«Средства планируется направить на зарплаты сотрудников предприятия, оплату налогов и возмещение расходов за электроэнергию», — добавили в пресс-службе Петросовета.

Как сообщалось ранее, причиной увеличения себестоимости предприятие назвало снижение пассажиропотока в 2021 году на 25% по сравнению с запланированным.