Петросовет принял решение о ценах на билеты в троллейбусах

Городской совет Петрозаводска в четверг принял решение о предельном размере тарифа на перевозку пассажиров для ПМУП «Городской транспорт».
В пресс-службе Петросовета пояснили, что это решение предусматривает «сохранение до конца текущего года стоимости разового билета в троллейбусе в размере 25 рублей».
Прежней останется и цена на месячные проездные билеты для студентов и школьников в размере 400 рублей.
Согласно документу, на компенсацию разницы между фактической ценой и себестоимостью проезда муниципальному предприятию предусмотрена субсидия из городского бюджета в размере 18 млн рублей.
«Средства планируется направить на зарплаты сотрудников предприятия, оплату налогов и возмещение расходов за электроэнергию», — добавили в пресс-службе Петросовета.
Как сообщалось ранее, причиной увеличения себестоимости предприятие назвало снижение пассажиропотока в 2021 году на 25% по сравнению с запланированным.
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