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Петросовет принял решение о ценах на билеты в троллейбусах

Новости. Общество
08:05, 26 Ноября 2021
фото: © РИА Новости. Валерий Мельников

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Городской совет Петрозаводска в четверг принял решение о предельном размере тарифа на перевозку пассажиров для ПМУП «Городской транспорт».

В пресс-службе Петросовета пояснили, что это решение предусматривает «сохранение до конца текущего года стоимости разового билета в троллейбусе в размере 25 рублей».

Прежней останется и цена на месячные проездные билеты для студентов и школьников в размере 400 рублей.

Согласно документу, на компенсацию разницы между фактической ценой и себестоимостью проезда муниципальному предприятию предусмотрена субсидия из городского бюджета в размере 18 млн рублей.

«Средства планируется направить на зарплаты сотрудников предприятия, оплату налогов и возмещение расходов за электроэнергию», — добавили в пресс-службе Петросовета.

Как сообщалось ранее, причиной увеличения себестоимости предприятие назвало снижение пассажиропотока в 2021 году на 25% по сравнению с запланированным.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-11-26 09:28:04
Пофиг, а цену билета не указали. Пока тайна, - сказал кот.
Leopol'd
2021-11-26 10:33:49
кир, коту простительно, он читать не умеет. А ты мог бы увидеть «сохранение до конца текущего года стоимости разового билета в троллейбусе в размере 25 рублей» . Первый абзац статьи!
кир
2021-11-26 11:03:23
Leo, идиот самовлюбленный, новую цену билета. Господи прости, какой он тупой. :)
Изя
2021-11-26 10:44:32
Leopol'd, кот у него пристав , жуткий тип ))) :)
Саныч
2021-11-26 09:52:30
кир, так 25 руб.
гонзик
2021-11-26 08:56:27
dikas всё равно, пешком ходит.Экономит и копит на открытки ко дню Святого Валентина
Горожанин
2021-11-26 08:10:14
Не было никакого снижения, но троллейбусы стали ходить заметно реже!
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