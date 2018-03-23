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Новости. Экономика
13:08, 23 Марта 2018

Петросовет указал мэрии на проблемы с наполнением бюджета

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В городском совете Петрозаводска считают, что бюджет карельской столицы испытывает серьезные трудности, связанные с дефицитом средств.

"Мы, конечно же, указываем администрации на острую необходимость сейчас именно усиления работы по наполняемости бюджета. За счет работы с организациями, которые нам должны порядка более 500 млн рублей. Это должны в город Петрозаводск. Это очень важно. Очень большая сумма. И сейчас основные усилия администрации помимо инвестпроектов, помимо развития города, благоустройства направлены на наполняемость доходной части бюджета города",- заявил Геннадий Боднарчук, комментируя перед журналистами отчет главы Петрозаводска Ирины Мирошник..

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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pupsik
2018-03-23 13:33:15
а кто должники -то на 500 млн ? небось предприятия - банкроты? что об этом говорить. А водители на маршрутках сколько получают ? Не больше мрота? И соответственно подоходный налог - мизер.
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