Петросовет взял ремонт дорог в Петрозаводске под жесткий контроль

Геннадий Боднарчук заявил, что городской совет строго проконтролирует действия мэрии при приемке работ, и призвал горожан обращаться с жалобами напрямую к депутатам.

Спикер Петросовета Геннадий Боднарчук и руководитель городского комитета ЖКХ Юлия Мизинкова проинспектировали ремонт дорог в Петрозаводске. Сегодня они посетили улицу Мерецкова, где компания "Онегодорстрой" в аварийном порядке заделывает ямы в дорожном покрытии.

По словам Юлии Мизинковой, масштабный ремонт дорог по муниципальному контракту на 20 миллионов рублей подрядчик планирует начать на следующей неделе. Его также будет выполнять компания "Онегодорстрой", хорошо зарекомендовавшая себя при ремонте дорог в прошлом году: к ней у городских властей претензий практически не возникало.

В городской администрации надеются, что на дорожный ремонт в Петрозаводске удастся направить еще порядка шести миллионов рублей, сэкономленных на аукционах по проектированию ремонта аварийных мостов. Эту инициативу городские власти должны согласовать с профильным республиканским министерством.

"Мы не хотим, чтобы получилось как в прошлом и позапрошлом годах, когда подрядчики нарушали технологию укладки асфальта, - отметил Геннадий Боднарчук, подчеркнув, что нынешнее состояние многих дорог города объясняется именно такими действиями дорожных строителей. – Депутатский корпус будет очень жестко указывать администрации на то, чтобы все виды работ принимались, только если они выполнены без единого нарушения. Качество дорожного покрытия должно строго соответствовать нормам и ГОСТам, и ресурс у мэрии для этого имеется: это неприемка работ, неподписание актов и невыплата средств".

Боднарчук добавил, что Петросовет будет держать ситуацию с дорожным ремонтом под контролем, и попросил горожан отправлять жалобы на качество ремонта в Петросовет (сделать это можно через общественную приемную).