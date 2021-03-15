Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины, убитого сосулькой 8
15.03.2021 17:07
Пользователей WhatsApp предупредили об отключении
15.03.2021 21:30
В Петрозаводске изменилось место отправления для междугородных и пригородных автобусов 3
15.03.2021 11:51
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
Мошенники проиграли битву за деньги 89-летнего пенсионера из Карелии 3
15.03.2021 14:44
Камера зафиксировала, как ледяная глыба убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО 18+) 15
15.03.2021 13:53
В первый класс по новым правилам
Новое
Сегодня 09:40

Петросовет запустил процедуру назначения нового главы Петрозаводска

Новости. Политика
09:30, 16 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Петрозаводский городской совет опубликовал проект решения, который предлагает четыре кандидатуры членов конкурсной комиссии, которая займется выбором нового сити-менеджера.

Проект решения "О назначении членов конкурсной комиссии Петрозаводским городским Советом" опубликован на сайте горсовета. Документ будет рассмотрен на следующей сессии городского парламента.

Авторы проекта предлагают назначить членами конкурсной комиссии при проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа депутата Галину Васильеву, депутата Дмитрия Кузнецова, депутата Павла Петрова и почетного гражданина Петрозаводска Николая Черненко.

В пояснительной записке авторы документа заявляют, что половину членов комиссии по выбору нового сити-менеджера выбирает городской совет, оставшуюся половину назначает глава региона. Всего в комиссии должно быть восемь человек.

Ранее парламент Карелии проголосовал против прямых выборов глав местного самоуправления.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бриг
2021-03-16 09:49:07
Прямые выборы мэра верните , доверия к таким депутатам и пр. нет абсолютно .
David .
2021-03-16 09:42:14
Это лишь"говорящая голова" для фоточек. К принятию решений отношения не имеет.
ромео
2021-03-16 09:38:06
сына Ханцевича будут назначать?
Бриг
2021-03-16 10:05:02
ромео, нет , только парфенчикова .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
11.03.2021, 09:41
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд
13.03.2021, 15:00
"Если вам не нравится, встаньте и уйдите отсюда"

Аналитика

Сегодня 09:45
Капитал
"Боль в спине? Лечите правильно!"
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
В первый класс по новым правилам
Сегодня 09:40
Торговый центр "Ягуар" привел хозяина к аресту 6
15.03.2021 06:20
"Убежден в своей невиновности и буду защищать ее в суде" 8
12.03.2021 16:45
Когда вепсский лес шумит и не слышит 19
12.03.2021 15:50
Вся аналитика

Чтиво

15.03.2021 15:20
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
11.03.2021 11:05
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»