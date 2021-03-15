Петросовет запустил процедуру назначения нового главы Петрозаводска

Петрозаводский городской совет опубликовал проект решения, который предлагает четыре кандидатуры членов конкурсной комиссии, которая займется выбором нового сити-менеджера.

Проект решения "О назначении членов конкурсной комиссии Петрозаводским городским Советом" опубликован на сайте горсовета. Документ будет рассмотрен на следующей сессии городского парламента.

Авторы проекта предлагают назначить членами конкурсной комиссии при проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводского городского округа депутата Галину Васильеву, депутата Дмитрия Кузнецова, депутата Павла Петрова и почетного гражданина Петрозаводска Николая Черненко.

В пояснительной записке авторы документа заявляют, что половину членов комиссии по выбору нового сити-менеджера выбирает городской совет, оставшуюся половину назначает глава региона. Всего в комиссии должно быть восемь человек.

Ранее парламент Карелии проголосовал против прямых выборов глав местного самоуправления.