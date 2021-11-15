Петросовет запустил соцопрос для жителей Петрозаводска

Жители Петрозаводска могут принять участие в онлайн-опросе о деятельности городского совета.

«Предлагаем Вам принять участие в социологическом опросе по эффективности деятельности Петрозаводского городского совета. Пожалуйста, внимательно прочитайте вопросы и выберите варианты ответов, которые Вам подходят. Также есть возможность дописать свой ответ в свободной строке. Пройти опрос можно по ссылке», - говорится в сообщении Петросовета.

Как отметил в горсовете, данные, полученные в ходе социологического исследования, будут использованы в дальнейшей деятельности Петрозаводского городского совета и поспособствуют повышению эффективности его работы.