«Петровская слобода» внедрит новые программы обучения в колледже Карелии

Образовательный кластер «Петровская слобода», созданный на базе республиканского Колледжа технологии и предпринимательства, выиграл грант Министерства просвещения России.

В карельском Колледже технологии и предпринимательства сформируют новую управленческую структуру и создадут учебные комплексы, сообщили 3 июля в Минобразования и спорта Карелии. Кластер «Петровская слобода», который создали в учреждении, получил грантовую поддержку федерального проекта «Профессионалитет».

Как рассказали в официальном сообществе Минобразования и спорта республики, в учебном заведении разработают также новые образовательные программы. Подробнее о них абитуриенты смогут узнать от амбассадоров «Профессионалитета». Приемная комиссия работает в колледже уже с 19 июня.

«Благодаря проекту „Профессионалитет“ студенты получат возможность учиться на самом современном оборудовании, приобретенном по потребностям проекта, получат максимум практической подготовки под руководством опытных наставников и гарантированное трудоустройство на предприятиях наших опорных работодателей», — рассказала представитель приемной комиссии Ирина Кутисова.