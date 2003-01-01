Реклама на сайте
На седьмом небе. Апарт-отель «Тайвас» открыл свои двери для гостей Петрозаводска
06 октября, 18:07
«Нахимовцы. Янтарный берег»: о том, что у Калининграда особенная стать
06 октября, 14:15
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20
Петрозаводчане смогут поставить прививку от гриппа в мобильном пункте вакцинации возле «Тетриса»
Сегодня 10:45
Горожанам рассказали, в какие дни можно будет пройти вакцинацию от гриппа вне поликлиники.

фото: © Михаил Охлопков

В ближайшие выходные, 11 и 12 октября, с 13:00 до 16:00 на парковке возле ТРЦ «Тетрис» в Петрозаводске будет работать передвижной пункт вакцинации против гриппа от Городской поликлиники № 2. Об этом сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков в своём телеграм-канале.

Кроме того, в будние дни горожан продолжат принимать мобильные пункты вакцинации, работающие на парковке рядом с ТЦ «Главный», на нулевом этаже ТРК «Лотос-Plaza», возле гипермаркета «Магнит» на улице Ровио, 15а и в здравпункте ПетрГУ на улице Герцена, 31б.

— С начала вакцинации в Карелии сделали прививки более 155 тысяч человек, из них более 50 тысяч — дети. Прирост за неделю составил более 46 тысяч человек (на прошлой неделе — 41 тысячу человек). (…) В мобильных пунктах Петрозаводска привились уже почти 11 тысяч человек (прирост за неделю — 4 тысячи человек), — добавил министр.

Ранее мы писали, что среди медработников Карелии вакцинацию от гриппа прошли более 70%, а среди работников образования — почти 55%.

