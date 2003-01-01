Петрозаводчане смогут поставить прививку от гриппа в мобильном пункте вакцинации возле «Тетриса»

Горожанам рассказали, в какие дни можно будет пройти вакцинацию от гриппа вне поликлиники.
В ближайшие выходные, 11 и 12 октября, с 13:00 до 16:00 на парковке возле ТРЦ «Тетрис» в Петрозаводске будет работать передвижной пункт вакцинации против гриппа от Городской поликлиники № 2. Об этом сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков в своём телеграм-канале.
Кроме того, в будние дни горожан продолжат принимать мобильные пункты вакцинации, работающие на парковке рядом с ТЦ «Главный», на нулевом этаже ТРК «Лотос-Plaza», возле гипермаркета «Магнит» на улице Ровио, 15а и в здравпункте ПетрГУ на улице Герцена, 31б.
— С начала вакцинации в Карелии сделали прививки более 155 тысяч человек, из них более 50 тысяч — дети. Прирост за неделю составил более 46 тысяч человек (на прошлой неделе — 41 тысячу человек). (…) В мобильных пунктах Петрозаводска привились уже почти 11 тысяч человек (прирост за неделю — 4 тысячи человек), — добавил министр.
Ранее мы писали, что среди медработников Карелии вакцинацию от гриппа прошли более 70%, а среди работников образования — почти 55%.