Петрозаводчан попросили проголосовать за остановочный комплекс и запуск автобусного маршрута в районе Тепличный

Сбор подписей производится с 29 октября 15 ноября.

Директор компании «КарелСтройДом» Сергей Каштанюк призвал петрозаводчан проголосовать за установку остановочного комплекса и запуск автобусного маршрута в районе Тепличный.

По его словам, жители и работники района Тепличный и Садовый центр страдают от отсутствия автобусного сообщения и остановки для общественного транспорта. Проблема возникла в связи с транспортной реформой в карельской столице.

Местные жители преодолевают приличные расстояния до ближайшей остановки. Это создает значительные неудобства, особенно для людей с ограниченными возможностями, а также пожилых людей и семей с маленькими детьми.

«Просим Вас поддержать нашу инициативу и помочь собрать подписи, чтобы наше обращение стало более весомым для местных властей», — обратился к горожанам Сергей Каштанюк.



Сбор подписей производится с 29 октября 15 ноября на Шуйском шоссе, 20 в «Садовом центре» (выставочный домик «КарелСтройДом»), выставочный домик «Хорошие дома и бани» на улице Зайцева, 72, строение 4.