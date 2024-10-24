здоровье работа экология
реклама на сайте
Главарь хулиганской шайки сломал ветви деревьев в заповеднике на границе Карелии
24.10.2024 15:40
«Исследуем и сохраняем»: под угрозой оказался уникальный природный объект Карелии
25.10.2024 08:40

Петрозаводчан попросили проголосовать за остановочный комплекс и запуск автобусного маршрута в районе Тепличный

Новости. Общество
15:00, 30 Октября 2024
фото: © Bulgac / istockphoto

Новости партнеров

Сбор подписей производится с 29 октября 15 ноября.

Директор компании «КарелСтройДом» Сергей Каштанюк призвал петрозаводчан проголосовать за установку остановочного комплекса и запуск автобусного маршрута в районе Тепличный.

По его словам, жители и работники района Тепличный и Садовый центр страдают от отсутствия автобусного сообщения и остановки для общественного транспорта. Проблема возникла в связи с транспортной реформой в карельской столице. 

Местные жители преодолевают приличные расстояния до ближайшей остановки. Это создает значительные неудобства, особенно для людей с ограниченными возможностями, а также пожилых людей и семей с маленькими детьми. 

«Просим Вас поддержать нашу инициативу и помочь собрать подписи, чтобы наше обращение стало более весомым для местных властей», — обратился к горожанам Сергей Каштанюк.

Сбор подписей производится с 29 октября 15 ноября на Шуйском шоссе, 20  в «Садовом центре» (выставочный домик «КарелСтройДом»), выставочный домик «Хорошие дома и бани» на улице Зайцева, 72, строение 4.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.10.2024, 11:06
Финляндия в 8 раз увеличила закупки важного продукта в России
24.10.2024, 10:00
В Финляндии объявили о полном закрытии КПП на границе Карелии
25.10.2024, 20:30
Названа оптимальная температура для перехода на зимние шины
28.10.2024, 00:10
Кинолог рассказал, какие люди могут стать жертвами агрессии со стороны собак
29.10.2024, 12:20
Солнце уничтожило самую яркую комету, видимую с Земли
23.10.2024, 08:50
В Петрозаводск приедет певица с одним из самых душевных голосов на российской эстраде

Аналитика

Сегодня 13:05
Обществоведение
Оператор Т2 рассказал, как использовать инструменты Big Data для развития бизнеса
Эксперты объяснили, почему аналитическая работа с большими массивами данных безопасна для абонентов и способна стимулировать бизнес-сообщество.
Со скоростью света: оптоволоконный интернет завоевывает Карелию
29.10.2024 14:25
Тепло, светло и чисто!
28.10.2024 10:37
Как найти свое призвание и избежать ловушки нелюбимой профессии: советы от тренера по фигурному катанию
23.10.2024 12:09
Как спасти онежского лосося
21.10.2024 09:15
Вся аналитика

Чтиво

30.08.2024 14:56
Без политики
Карельский журналист разобрался в нюансах профессии кинопродюсера
Рассказываем, кто дает деньги на российское кино, и чем отличается линейный продюсер от исполнительного и креативного.
Бумага бывает изумрудной: на Кондопожском ЦБК производят обложки для школьных тетрадей
30.08.2024 10:29
Юрий Айвазов: «Профессионализм команды, опытность – наша исключительная ценность»
24.06.2024 10:03
архив чтиво

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.