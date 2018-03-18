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Новости. Общество
19:07, 18 Марта 2018

Петрозаводчан приглашают на митинг-концерт и "Битву салютов"

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Праздничные мероприятия в столице Карелии посвящены четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Митинг-концерт в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией начнется 18 марта в 20:30 на площади Кирова в Петрозаводске. Перед горожанами выступят местные творческие коллективы и приглашенная звезда - известный российский певец, экс-участник группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин.

Кульминацией праздника станет битва салютов. В столице Карелии прогремит один из самых мощных фейерверков, который когда-либо украшал небо Петрозаводска. Пиротехническое шоу будет называться «Огни России».

Добавим, что праздничные, спортивные, культурные, благотворительные мероприятия в столице Карелии и в районах республики. Они шли  в течение всего дня. Для любителей классического искусства подарком стал концерт в Музыкальном театре Карелии двух оперных звезд мирового масштаба, лауреатов международных конкурсов – Василия Ладюка и Анны Нечаевой.

Представители информационного агентства "Карелинформ" поздравляли петрозаводчан, дарили им цветы, воздушные шарики и мороженое. На трассе "Фонтаны" прошел лыжный фестиваль. Накануне спортсмены сдавали нормы ГТО, а сегодня состоялся спортивный праздник для всей семьи.

Множество мероприятий прошло в образовательных учреждениях. В школах состоялось подведение итогов фестиваля детского творчества "Люблю тебя, мой край родной". Так, в холле Академического лицея устроили выставку работ юных художников, участвовавших в конкурсе. В школе на бульваре Интернационалистов, 2 также продемонстрировали результаты творчества учеников: рисунки, эссе, сочинения. В ряде образовательных учреждений прошли спортивно-развлекательные игры. В петрозаводском автотранспортном техникуме состоялся весенний слет "Команда будущего". На него приехали более 200 студентов из разных уголков Карелии. Студентов Петрозаводского лесотехнического техникума пригласили на «Ярмарку талантов».

В Колледже технологии и предпринимательства прошел «Доброфорум-2018» - мероприятие, посвященное Году волонтера в России. Цель - популяризация и развитие волонтерского движения в колледже, создание новых добровольческих команд, активизация работы волонтеров, вовлечение студентов в социальную деятельность.

В Костомукше состоялась акция «Площадь добра». Год экологии символично передал переходящий кубок Году волонтера, и именно поэтому все, что происходило на "Площади добра", так или иначе имело отношение либо к экологии, либо к волонтерской деятельности и благотворительности.

Здесь можно было сдать использованные батарейки, пластиковые бутылки, макулатуру и картон, принести подарки для детей из центра реабилитации, а также для пожилых малоимущих костомукшан, подарить книги в библиотеку и помочь приюту для бездомных животных.

В ряде других населенных пунктах республики состоялись концерты известных в Карелии творческих коллективов. Так, например, в Лахденпохье выступил участник шоу "Фабрика звезд" Никита Малинин. В Калевале в доме культуры - хор Oma pajo и фольклорно-этнографический ансамбль Karjala.

В семи районах Карелии, а также в Петрозаводске прошел показ военно-патриотических фильмов. В программе были ленты "Баллада о солдате", "Звезда", "Проверка на дорогах".

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